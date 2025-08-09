نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيورنتينا وديا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره فيورنتينا الإيطالي، مساء اليوم السبت 9 أغسطس الجاري، في مباراة ودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيورنتينا وديا

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وفيورنتينا الودية استعدادًا للموسم الجديد، مساء اليوم السبت 9 أغسطس 2025، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة اليونايتد ضد فيورنتينا، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، الرابعة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فيورنتينا

وستنقل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فيورنتينا، على الهواء مباشرة عبر منصة STC TV.

