نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا|كاف يضاعف زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كاف يقرر زيادة المقابل المالي للأدوار التمهيدية بالبطولات الإفريقية

رسميا.. كاف يضاعف زيادة الدعم المالي للأندية في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

دوري أبطال إفريقيا، الكونفدرالية، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن زيادة الدعم المالي للفرق المشاركة في الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

زيادة الدعم المالي

ووفقا لما جاء في موقع كاف "أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي عن زيادة كبيرة في الدعم المالي المُخصص للأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية، من 50 ألف دولار، إلى 100 ألف دولار ".

موعد إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ومن المنتظر أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقتين اليوم السبت في تنزانيا.

موعد بداية الأدوار التمهيدية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وستنطلق رحلة البطولتين من الدور التمهيدي، الذي سيُقام ذهابًا من 19 إلى 21 سبتمبر، وإيابا من 26 إلى 28 سبتمبر 2025.

وسيتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني، الذي سيُقام من 17 إلى 19 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب، ما بين 24 و26 أكتوبر.

وسيحجز المتأهلون بطاقات تأهلهم إلى دور المجموعات الذي سينطلق في 21 نوفمبر 2025.

وتتواصل المنافسة بعدها بين نخبة الأندية وصولا إلى مرحلة الأدوار الإقصائية التي ستبدأ، يوم 13 مارس 2026.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك والمصري في الكونفدرالية من الموسم الجديد.

ويحمل بيراميدز لقب دوري الأبطال فيما يحمل نهضة بركان لقب الكونفدرالية.