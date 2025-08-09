نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد ليدز يونايتد وديا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 9 أغسطس الجاري، مواجهة ودية قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أي سي ميلان الإيطالي، مع نظيره ليدز يونايتد الإنجليزي، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة ميلان ضد ليدز يونايتد الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة ميلان ضد ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، على ملعب أفيفا، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أي سي ميلان ضد ليدز يونايتد

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي أعلنت إذاعتها مباراة ميلان ضد ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت.