موعد مباراة نيوكاسل ضد أتلتيكو مدريد وديا والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، مع نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم السبت الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري، في مباراة ودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتكو مدريد، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وستقام منافسات بطولة الدوريين الإنجليزي الممتاز، والإسباني يوم 15 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتكو مدريد

والجدير بالذكر أن قناة Oman sports هي التي ستنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتكو مدريد على الهواء مباشرة بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

