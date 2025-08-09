نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل ليفربول الإنجليزي، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مشواره في موسم 2025–2026 بخوض مواجهة قوية أمام كريستال بالاس على لقب كأس الدرع الخيرية، في مباراة تحمل طابع الافتتاح الرسمي للموسم الكروي في إنجلترا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل (بتوقيت القاهرة) على ملعب "ويمبلي" الشهير في العاصمة لندن.

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية النقل الحصري للمواجهة، حيث تُبث عبر قناة beIN Sports HD1.



يخوض ليفربول اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024–2025، بعدما أنهى المسابقة في صدارة الترتيب برصيد 84 نقطة.

في المقابل، يشارك كريستال بالاس بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، إثر فوزه بهدف نظيف في المباراة النهائية.

