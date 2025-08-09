نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارناتشو يقترب من تشيلسي واتفاق شخصي يحسم الموقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من ارتداء قميص تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق كامل على بنود العقد الشخصي مع النادي اللندني.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن جارناتشو أنهى بالفعل تفاصيل عقده مع "البلوز"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات مباشرة مع مانشستر يونايتد لحسم قيمة الصفقة. وأضاف أن تشيلسي يخطط للتعاقد مع الثنائي جارناتشو وتشافي سيمونز لتعزيز صفوفه.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يطلب 50 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن جناحه الشاب، سواء لصالح تشيلسي أو أي نادٍ آخر.

وانضم جارناتشو إلى صفوف "الشياطين الحمر" في 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض 58 مباراة في موسم 2024–2025 بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى نابولي الإيطالي في يناير الماضي لتعويض رحيل كفاراتسخيليا إلى باريس سان جيرمان، إلا أن الصفقة لم تكتمل في ذلك الوقت