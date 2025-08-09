نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوت يعلن بدائل محمد صلاح في ليفربول خلال كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خططه لتعويض الغياب المرتقب للنجم المصري محمد صلاح، خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، مؤكدًا أن الفريق سيخوض 6 مباريات في الدوري الإنجليزي دون جناحه الأبرز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، المقررة الأحد المقبل:

> «فكرنا مسبقًا في بطولة كأس أمم إفريقيا وغياب صلاح، ست مباريات في الدوري عدد كبير للغاية، ولهذا تعاقدنا مع جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن، ولدينا أيضًا عدة خيارات هجومية أخرى لتعويضه».

وأوضح المدرب الهولندي أن ليفربول يمتلك حلولًا متعددة في الخط الأمامي، مشيرًا إلى لاعبين مثل كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، فلوريان فيرتز، فريمبونج، وهوجو إيكيتيكي، مع متابعة أي فرص جديدة في سوق الانتقالات الصيفية.

وعن لقاء كريستال بالاس، قال سلوت:

«من الرائع أن نفتتح الموسم بتحقيق الفوز، لدينا فرصة جيدة لكننا نواجه فريقًا صعبًا، وقد أثبت بالاس أن التغلب عليهم في مباراة واحدة أمر ليس سهلًا».

