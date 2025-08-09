ريال مدريد يمدد عقد غونزالو غارسيا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمديد تعاقده مع مهاجمه الصاعد غونزالو غارسيا لخمسة أعوام.
وأفاد النادي، في بيان، بأنه مدد التعاقد مع غارسيا حتى 30 يونيو 2030.
وقد انضم غارسيا، البالغ من العمر 25 عاما، إلى ريال مدريد عام 2014، وتدرج في فرق الفئات السنية قبل أن يظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في نوفمبر 2023.
وقضى غونزالو آخر موسمين ضمن فريق كاستيا (الفريق الثاني لريال مدريد) وسجل 25 هدفا في الموسم الماضي فقط، كما أحرز أربعة أهداف في كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان أيضا ضمن اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ لأفضل تشكيلة في البطولة.
