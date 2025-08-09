نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ليفاندوفسكي تربك استعدادات برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل أيام من بداية الموسم الكروي 2025–2026، بعدما أعلن النادي رسميًا إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مشيرًا إلى أن عودته للملاعب ستتوقف على سرعة تعافيه من الإصابة.

ورغم عدم تحديد مدة الغياب بشكل رسمي، فإن تقارير صحفية إسبانية رجّحت أن تستمر فترة ابتعاده عن الملاعب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني غيابه المؤكد عن مباراة الافتتاح في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا.

وكان ليفاندوفسكي قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بقائمة هدافي "الليجا" برصيد 27 هدفًا، مسجلًا إجمالي 42 هدفًا في 52 مباراة بمختلف المسابقات، ما يجعل غيابه ضربة مؤثرة لخط هجوم برشلونة.



ويواصل الفريق الكتالوني تحضيراته للموسم الجديد، حيث سيخوض مباراة ودية أمام كومو الإيطالي يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن المرحلة الأخيرة من استعداداته قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

