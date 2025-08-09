نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات اليوم في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، والتي شهدت بداية قوية للمصري البورسعيدي والزمالك، فيما اكتفى بيراميدز ووادى دجلة بالتعادل، بينما تنتظر جماهير الأهلي ظهوره الأول في المسابقة.

المصري والزمالك في الصدارة

نجح المصري البورسعيدي في حصد أول 3 نقاط له هذا الموسم بعد فوز مهم في افتتاح مشواره، ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تمكن بدوره من حصد النقاط الكاملة عقب انتصاره على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

تعادل بيراميدز ووادى دجلة

وفي مواجهة أخرى، خرج بيراميدز ووادى دجلة بنقطة لكل منهما بعد تعادل إيجابي، ليحتل الفريقان المركزين الثالث والرابع مؤقتًا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

الأهلي وباقي الفرق دون رصيد

في المقابل، لم يخض الأهلي وعدد من الأندية الأخرى مبارياتهم بالجولة الأولى حتى الآن، ليظل رصيدهم خاليًا من النقاط في انتظار استكمال بقية اللقاءات.

جدول الترتيب بعد الجولة الأولى:

الترتيب الفريق المباريات النقاط

1 المصري البورسعيدي 1 3

2 الزمالك 1 3

3 وادي دجلة 1 1

4 بيراميدز 1 1

— باقي الفرق 0 0



بهذه النتائج، تَعِدُ انطلاقة الدوري المصري هذا الموسم بمنافسة قوية منذ الأسابيع الأولى، في ظل تطلعات الأندية الكبرى لتحقيق انطلاقة مثالية نحو اللقب.

