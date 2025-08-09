نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصرى يفوز على الاتحاد السكندرى بـ3 أهدف مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.

سجل الجزائري عبد الرحيم دغموم هدفى المصرى فى الدقيقتين 16، 69 على الترتيب وأضاف عمر الساعى الهدف الثالث فى الدقيقة 97،بينما سجل مصطفى ابراهيم هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 47.

وبذلك يحصد فريق المصرى أول ثلاث نقاط بينما يعود الاتحاد السكندرى إلى الإسكندرية دون نقاط.



جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وان كان فريق المصرى هو الأكثر خطوره.

وترجم سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 17 عندما مرر صلاح محسن لاعب المصرى الكرة إلى عبد الرحيم دغموم الذى سددها فى المرمى محرزا الهدف الأول للمصرى.

وعقب الهدف حاول فريق الاتحاد السكندرى إدراك التعادل وحاول فريق المصرى تعزيز الهدف إلا أن دفاع الفريقين تصدى للهجمات لينتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني بدأ الاتحاد السكندرى مهاجما وتمكن مصطفى ابراهيم من إدراك التعادل فى الدقيقة 47 عندما تصدى كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى لضربة ركنية أرسلها عرضية ليسددها برأسه مصطفى ابراهيم فى المرمى.

عقب الهدف عاد فريق المصرى للهجوم وتمكن من إحراز هدف إلا أن الحكم ألغاه للتسلل.

وكثف فريق المصرى من هجماته إلى أن تمكن عبد الرحيم دغموم من تسجيل الهدف الثانى من تسديدة قوية.

وعقب هدف المصرى كثف الاتحاد السكندرى من هجماته وهدد مرمى المصرى ولاحت له عدة فرص للتهديف إلا أن دفاع المصرى تصدى لها.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل الضائع شهدت أحداث مثيرة أبرزها تعرض حسين فيصل لاعب المصرى للطرد فى الدقيقة 93 بالإضافة إلى تسجيل عمر الساعى لاعب الفريق البورسعيدي من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 97 من تسديدة صاروخية لتنتهي المباراة بفوز المصرى بثلاث أهداف مقابل هدف.