الزمالك يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الجولة الأولي من الدوري

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دوري نايل.



جاء الهدف الأول للزمالك عن طريق ناصر ماهر، في الدقيقة 84، من أحداث الشوط الثاني للمباراة.



فيما نجح محمد شحاته في إحراز الهدف الثاني للأبيض، في الدقيقة 97 من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وبهذا الفوز نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد لدوري نايل 2025-2026.