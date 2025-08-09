نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوان يتعاقد مع شوكه الفيوم لمدة موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح نادي أسوان برئاسه المستشار الشافعي صالح

التعاقد مع صانع ألعاب نادي الفيوم فاروق حسين شوكه والملقب بالفاكهه في دوري القسم الثاني بمجموعات الصعيد لمده موسمين

نظير سداد قيمه الشرط الجزائي المنصوصه في عقد اللاعب ونسبه٢٠٪

من إعاده البيع

للنادي الفيومي

وكان المهندس محمد غريب عضو مجلس اداره نادي أسوان قد أجتمع أمس مع سماح حمزه مدير التعاقدات بنادي الفيوم ووليد عبد الهادي المشرف العام علي الكره وفي حضور والده المهندس حسين قاسم في مقر نادي الفيوم بمنطقه المقطم بالتنسيق مع محمد ابراهيم المدير الفني وعماد سعد حموده رئيس مجلس اداره نادي الفيوم

وتم حسم الصفقه لنادي اسوان بعد منافسه شرسه مع عدد من انديه دوري المحترفين وعلي رأسهم السكه الحديد وأبوقير للأسمده والمنصوره وطنطا.

الجدير بالذكر أن شوكه يجيد اللعب في مراكز الوسط الثلاثه ٦ و٨ و١٠ والجناح الأيسر ويمتلك إمكانيات فنيه ومهاريه وبدنيه ستجعله ضمن أفضل المواهب المرشحه للانضمام لأحد أنديه الدوري الممتاز في الانتقالات الشتويه القادمه

وكان اللاعب صاحب ال٢٣عاما

و الملقب ب فاكهه الصعيد

أحد ناشئ انديه انبي والاسماعيلي والدخان

وإحترف لمده موسمين ونصف الموسم في فريقي الشباب بناديي جالطه سراي وطرابزون وناد فيفا التركي وانضم صانع ألعاب اسوان الجديد في عدد من معسكرات منتخبي ٢٠٠٠ و٢٠٠١مع عمرو انور وربيع ياسين خلال فتره احترافه في تركيا.