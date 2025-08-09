نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا فى قائمة سموحه لمواجهة الطلائع غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق بالإسكندرية استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها فى السادسة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.





وجاءت القائمة كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، يوسف عفيفى.

خط الوسط: عماد فتحى، أحمد فوزى، سمير فكرى، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونيه، سمادو، محمد سعيد مكرونه.

خط الهجوم: صامويل امادو، عبده يحيى، حسام أشرف، بابا بادجى.