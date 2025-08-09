نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تصدر بيان بشأن واقعة نادي النصر وتكليف بلجنة موسعة لفحص الوضع المالي والإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا صحفيا وذلك في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود بعض التجاوزات والمشكلات الإدارية والمالية داخل نادي النصر، وما أُثير من واقعة مؤسفة وقعت صباح اليوم الجمعة خلال تدريبات فرق السباحة بالنادي، تابعت وزارة الشباب والرياضة مجريات الأمور بشكل دقيق ومباشر.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة موسعة من التفتيش المالي والإداري بالوزارة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لفحص المستندات المالية والإدارية بالنادي، ورفع تقرير عاجل للعرض عليه.

وتؤكد الوزارة رفضها الكامل لأي تجاوزات إدارية أو سلوكية داخل الهيئات الرياضية، وتشدد على أهمية الالتزام باللوائح والنظم حفاظًا على الانضباط وسلامة الأعضاء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.