نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز وأزمة البدايات.. 4 مواسم متتالية تنتهي بالتعادل في الجولة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل بيراميدز سلسلة تعادلاته في ضربة البداية، بعدما انتهت مواجهته أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي، في افتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، ليكون هذا هو الموسم الرابع على التوالي الذي يفشل فيه الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى.

في موسم 2022–2023، افتتح بيراميدز مشواره بالتعادل 1–1 أمام إنبي في 19 أكتوبر 2022، وفي الموسم التالي 2023–2024، تعادل الفريق 2–2 مع الزمالك في 21 سبتمبر 2023، في مباراة قوية شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

أما في الموسم الماضي 2024–2025، فقد انتهت مباراته الأولى بالتعادل 1–1 أمام بتروجت في 1 نوفمبر 2024، وجاء تعادل اليوم أمام وادي دجلة ليكمل الرباعية، ويجعل بيراميدز يبدأ موسمه الجديد بنفس النغمة المعتادة.

ورغم امتلاك بيراميدز مجموعة من الأسماء البارزة على الساحة المحلية والإفريقية، فإن الفريق لم ينجح منذ موسم 2021–2022 في انتزاع فوز افتتاحي بالدوري.

ويشير ذلك إلى معاناة واضحة في بداية المشوار، ربما بسبب ضغط الإعداد للموسم أو عدم اكتمال الجاهزية البدنية والفنية مبكرًا، وهو ما يضع المدير الفني ولاعبيه تحت ضغط لتحقيق الانتصار في الجولات القادمة إذا أرادوا المنافسة بقوة على اللقب.