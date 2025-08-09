نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بني سويف يخسر وديًا بهدف من لافيينا في تجربة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف مباراته الودية أمام نادي لافيينا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب الأسيوطي ضمن استعدادات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقدم لاعبو التليفونات أداءً جيدًا على مدار شوطي المباراة، حيث حرص وليد جابر المدير الفني للفريق على إشراك جميع اللاعبين المتاحين بهدف الوقوف على مستواهم الفني والبدني، وتجربة أكثر من طريقة لعب قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وشهدت المباراة حضور شحتة عبد الخالق، راعي فريق تليفونات بني سويف، والذي تابع اللقاء من الملعب دعمًا للجهاز الفني واللاعبين، في إطار التحضيرات الجادة للموسم المقبل.

وتُعد المباراة إحدى المحطات المهمة في برنامج إعداد الفريق، الذي يسعى للظهور بشكل قوي هذا الموسم والمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين.