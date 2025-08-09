نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يخلد ذكرى ميمي عبد الرازق و"السمعة" أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص لاعبو الفريق الأول للنادي المصري البورسعيدي قبل انطلاق المباراة على التقاط صورة تذكارية داخل أرض الملعب، وهم يرفعون لافتة كبيرة تحمل صور كل من الدكتور ميمي عبد الرازق، المدير الفني الأسبق للفريق، والمشجع المخلص للنادي السيد حسن الشهير بـ "السمعة"، اللذين رحلا عن عالمنا في شهر يوليو الماضي.

وجاءت هذه اللفتة تقديرًا لمسيرة الدكتور ميمي عبد الرازق، الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ النادي المصري من خلال عمله الفني وتفانيه في خدمة الفريق، وكذلك وفاءً لروح المشجع "السمعة" الذي عُرف بحبه الجارف وانتمائه الكبير للنادي، حيث كان دائم الحضور في المدرجات لمؤازرة الفريق في كل الظروف.

خاض المصري هذه المباراة بتشكيل مكون من محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي كالاتي:

عصام ثروت ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، بونور موغيشا ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، حسين فيصل ، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.