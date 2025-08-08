الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن برشلونة

الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن برشلونةأعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن الملاعب بسبب إصابة تعرض لها خلال تدريبات الفريق.

وأوضح النادي، في بيان، أن مهاجمه البالغ من العمر 36 عاما تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر خلال التدريبات، حيث سيتم استبعاده من مواجهة كأس "جوان غامبر" أمام نادي كومو الإيطالي المقررة بعد غد /الأحد/، دون الكشف عن المدة المتوقعة لغيابه.

وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة ليفاندوفسكي مع الفريق في الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2025 - 2026، حيث من المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال مايوركا في السادس عشر من أغسطس الجاري، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

يذكر أن المهاجم البولندي كان قد أنهى الموسم الماضي كثاني أفضل هدافي الدوري برصيد 27 هدفا، خلف الفرنسي كيليان مبابي الذي هز الشباك في 31 مناسبة، كما سجل 42 هدفا في 52 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات.