سيتي يعير مدافعه ريس إلى جيرونا

سيتي يعير مدافعه ريس إلى جيروناأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، انتقال المدافع البرازيلي فيتور ريس إلى فريق جيرونا الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب في يناير الماضي بعقد يمتد حتى 2029 قادما من بالميراس البرازيلي.

وقد رحب نادي جيرونا باللاعب في بيان رسمي قال فيه: "تم التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي لضم اللاعب البرازيلي فيتور ريس البالغ من العمر 19 عاما، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف بيان النادي الإسباني: " يتميز المدافع الجديد بمزيج من القوة البدنية، والمهارات الهوائية المتميزة، والهدوء في توزيع الكرة".

وكان فيتور ريس قد انضم إلى بالميراس في سن العاشرة وتدرج في الفئات السنية بالنادي حتى وصل للفريق الأول، وبرز ضمن المواهب الواعدة في كرة القدم البرازيلية، ولعب في موسمه الأول 22 مباراة رسمية وسجل هدفين، مظهرا نضجا وصلابة دفاعية ومهارات قيادية رائعة على الرغم من صغر سنه.

وشارك ريس مع مانشستر سيتي في أربع مباريات خلال الموسم الماضي، منها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وواحدة في كأس العالم للأندية.