أرسنال يجدد عقد نوانيري حتى 2030

أرسنال يجدد عقد نوانيري حتى 2030أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم، تجديد عقد لاعبه الشاب إيثان نوانيري بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي، أن نوانيري البالغ من العمر /18 عاما/، وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم، بعد تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الماضي.

وشارك نوانيري مع أرسنال في 37 مباراة في جميع المسابقات، وسجل تسعة أهداف، حيث دخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية، في سبتمبر 2022، بعمر 15 عاما فقط، حين خرج بديلا في فوز أرسنال 3- صفر على برينتفورد.

يذكر أن أرسنال يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2025 – 2026، بمواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في السابع عشر من أغسطس الجاري.