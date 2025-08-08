نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندرى أمام المصرى فى الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام المصرى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: جنش.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودى، محمود شبانه، مصطفى ابراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: محمد متولى كناريا، محمد تونى، نور علاء الدين.





خط الهجوم عمرو جمعه، جون ايبوكا، محمود عجيب.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: صبحى سليمان، ناصر ناصر، محمد سامى، فافيور اكيم، فادى فربد، ابو بكر ليادى، محمد عادل بلحه، فان ديرك، عمرو صالح.