نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
اعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة كالتالي:
محمود حمدي لحراسة المرمى
كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.
وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي كالاتي:
عصام ثروت ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، بونور موغيشا ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، حسين فيصل ، كريم بامبو.
ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.