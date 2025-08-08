الرياضة

تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

اعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة كالتالي: 


محمود حمدي  لحراسة المرمى 
كريم العراقي  ، باهر المحمدي  ، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر محمد مخلوف  ، أحمد علي عامر  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم  ، محمود حمادة  ، منذر طمين  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء  للفريق البورسعيدي كالاتي: 
عصام ثروت  ، أحمد عيد  ، أحمد أيمن منصور  ، خالد صبحي  ، بونور موغيشا  ،  ميدو جابر  ، عمر الساعي  ، حسين فيصل  ، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

