نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل المصري في هذه المباراة كالتالي:



محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء للفريق البورسعيدي كالاتي:

عصام ثروت ، أحمد عيد ، أحمد أيمن منصور ، خالد صبحي ، بونور موغيشا ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، حسين فيصل ، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.