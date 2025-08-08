نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم مواجهة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة، سلبيًا دون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حاول نادي بيراميدز تسجيل هدف طوال أحداث اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط لكن كل المحاولات باتت بالفشل.

وتعرض وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز للطرد في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وكذلك محمود طلعت لاعب وادي دجلة في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

في حين بدأ نادي وادي دجلة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: وينفول كوبينا، محمود دياسطي.