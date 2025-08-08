نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الأول من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا. خط الهجوم: فخري لاكاي. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.