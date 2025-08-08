نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. أسماء الحكام على قمصانهم لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منافسات الدوري المصري والذي افتتح بمباراة وادي دجلة أمام بيراميدز والتي تقام على ملعب السلام بالقاهرة. والتقطت عدسات الكاميرات ظهور أسماء الحكام على قمصانهم للمرة الأولى لتكون القمصان مماثلة لقمصان اللاعبين. اللقطة حظيت بتفاعل جماهيري بعد طباعة أسماء الحكام للمرة الأولى في الدوري وظهورهم بمظهر جيد. وجدير بالذكر أن الجولة الحالية تشهد مشاركة العناصر الجديدة الحاصلة على رخصة تقنية الفيديو.

