نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف ساعة بلا أهداف.. التعادل السلبي يحكم انطلاقة دجلة وبيراميدز في افتتاحية الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مرت أول 30 دقيقة من مباراة وادي دجلة وبيراميدز، المقامة حاليًا على ملعب السلام ضمن افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، وما زال التعادل السلبي يسيطر على مجريات اللقاء.

ورغم النقص العددي لبيراميدز بعد طرد وليد الكرتي في الدقيقة 17، فإن الفريق حافظ على تماسكه الدفاعي أمام محاولات وادي دجلة لاقتناص هدف التقدم.

وشهدت الدقائق الماضية تبادلًا للهجمات بين الفريقين، لكن دون استغلال الفرص المتاحة أو هز الشباك.

المباراة كانت قد بدأت بدقيقة حداد تكريمًا لروح الراحل بونجا، حارس مرمى وادي دجلة.

واتسمت بالندية والقوة البدنية، في ظل رغبة كل فريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا ووضع بصمته في انطلاقة الموسم الجديد.

