نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريق لغرفة الملابس.. وليد الكرتي يكتب أول طرد في موسم الدوري الجديد بعد 17 دقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة بيراميدز ووادي دجلة، التي تقام على ملعب السلام ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2025–2026، أول حالة طرد في الموسم الجديد، وذلك من نصيب وليد الكرتي لاعب بيراميدز في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وكان الكرتي قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى في البطولة عند الدقيقة 11 بعد تدخل قوي على أحد لاعبي وادي دجلة، قبل أن يرتكب تدخلًا عنيفًا آخر بعد ست دقائق فقط، ليشهر الحكم محمد عباس قابيل البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، ويترك فريقه بعشرة لاعبين في وقت مبكر من اللقاء.

الطرد المبكر جاء بعد انطلاقة مؤثرة للمباراة، والتي بدأت بدقيقة حداد تكريمًا لروح الراحل بونجا، حارس مرمى وادي دجلة، في أجواء امتزج فيها الحزن بالإثارة منذ اللحظات الأولى.

