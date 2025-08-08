نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرتي يفتتح بطاقات الموسم خلال مواجهة بيراميدز ووادي دجلة… إنذار في الدقيقة 11 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة بيراميدز ووادي دجلة، المقامة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2025–2026، أول بطاقة صفراء في المسابقة، وذلك في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

وأشهر الحكم محمد عباس قابيل البطاقة الصفراء في وجه لاعب بيراميدز وليد الكرتي، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي وادي دجلة في وسط الملعب، ليكون الكرتي أول لاعب يدخل سجل الإنذارات في الموسم الجديد.

وجاء هذا الإنذار في أجواء مباراة قوية اتسمت بالندية منذ دقائقها الأولى، وسط حضور جماهيري حرص على مؤازرة الفريقين، خاصة مع انطلاقة الدوري.

وبدأت المواجهة بدقيقة حداد تكريمًا لروح الراحل بونجا، حارس مرمى وادي دجلة، قبل أن تتحول الأجواء سريعًا إلى منافسة ساخنة على أرض الملعب.

ويحاول بيراميدز فرض سيطرته بحثًا عن بداية مثالية في مشواره نحو المنافسة على اللقب، بينما يسعى وادي دجلة لتحقيق انطلاقة قوية بعد عودته للأضواء.

