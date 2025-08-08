نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري يبدأ بصمت… دقيقة حداد لرحيل بونجا تسبق انطلاقة مباراة بيراميدز ووادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مباراة بيراميدز ووادي دجلة، التي انطلقت في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2025–2026، بالوقوف دقيقة حداد.

وجاءت الدقيقة الحزينة تكريمًا لروح الراحل محمد أبو النجا حارس مرمى فريق وادي دجلة، في لفتة إنسانية تعكس التقدير والاحترام من جميع الحاضرين داخل الملعب.

وشارك لاعبو الفريقين والجهازان الفنيان وكذلك طاقم التحكيم في الدقيقة الصامتة، وسط أجواء من الحزن والاحترام قبل صافرة البداية.

وتفاعل جمهور المدرجات مع هذه اللحظة المؤثرة، حيث وقف الجميع صامتين، فيما ظهرت علامات التأثر على وجوه عدد من اللاعبين، في مشهد جسد الروح الرياضية وقيم الوفاء داخل الملاعب المصرية.

