نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. آرسنال يحصن موهبته الشابة بعقد جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع الموهبة الشابة إيثان نوانيري، بعدما وقع اللاعب على العقد الجديد اليوم الجمعة.

آرسنال يمدد التعاقد مع إيثان نوانيري

ووفقًا لما ذكره الجانرز في بيانه الرسمي اليوم الجمعة، فإن الإنجليزي إيثان نوانيري وقع عقدًا مع آرسنال لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

وأجرى الجناح الإنجليزي الشاب حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ آرسنال بعد تمديد عقده، وقال: "هذا يعني لي كل شيء، أنا سعيد جدًا بتحقيقه. هنا أشعر وكأنني في بيتي، وسأطور مهاراتي على أكمل وجه. أنا مستعد".

وأضاف: "أنا متحمس جدًا. أعتبر هذا أول موسم حقيقي لي، وجزءًا من تشكيلة مثالية في غرفة الملابس، أنا متحمس جدًا لما يمكنني تقديمه للفريق وكيف يمكنني مساعدته".

وأكمل حديثه: "أنا لاعب متعدد الاستخدامات للغاية، لذلك أعتقد أنني سألعب في أي مكان في الخمسة الأماميين، وأنا مستعد للقيام بما يحتاجه المدرب".

وأوضح: "كان عليّ التكيف مع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا أعتقد أنني تغيرت جسديًا وذهنيًا أيضًا من حيث التعامل مع الانتكاسات والإصابات. أعتقد أنني أصبحت أقوى بالتأكيد".

وأختتم إيثان نوانيري، حديثه: "أعتقد أنني أصبحت أكثر مباشرة خلال السنوات القليلة الماضية وأضفت المزيد من الأهداف، لذا فأنا متحمس لما سيأتي بعد ذلك".

وخاض الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 18 عامًا مع آرسنال خلال الموسم المنصرم، 37 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

