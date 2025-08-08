الرياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراتي دجلة وبيراميدز وسيراميكا والزمالك

أحمد جودة - القاهرة - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مباراتي وادي دجلة وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وسيراميكا والزمالك باستاد هيئة قنا السويس في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن توزيع مباريات الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعه والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
 

