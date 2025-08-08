أحمد جودة - القاهرة - المرج يتعاقد مع لاعب هليوبوليس رسميا

أعلن نادي المرج، عن سادس صفقات الموسم الجديد بضم اللاعب محمد قلبظ لاعب وسط فريق هليوبوليس، استعدادًا للموسم المقبل من منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

وجاء التوقيع في حضور كلًا من ياسر راشد المدير الفني للفريق وحمادة زيزو مدير النشاط الرياضي وأحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ومحمد تركي المدير التنفيذي للنادي.

وسبق لنادي المرج ضم كلا من محمود القط لاعب المصري وبتروجيت واللاعب عمر برازيلي لاعب الإعلاميين وسعيد سيد لاعب وسط مدينة نصر واللاعب محمد علي (بيبسي) مدافع النجوم السابق والحارس محمد السيد حارس البنك الاهلي.