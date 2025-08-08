نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وادي دجلة الرسمي لمواجهة بيراميدز في افتتاحية الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق نادي وادي دجلة تشكيل مباراة بيراميدز في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: محمود طلعت، إبراهيم البهنسي، محمد عبدالعاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: وينفول كوبينا، محمود دياسطي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمرو شعبان، أحمد داهش، أحمد أيمن، أحمد رضا، إسلام كانو، أحمد سكولز، يوسف أويا، ميس كاندروب، محمد عبدالرحيم.

