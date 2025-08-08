نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيسكو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع السلوفيني بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني للفحوصات الطبية اليوم الجمعة، فى خطوة تمهيدية قبل الإعلان الرسمي عن انضمامه لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد بصدد الإعلان عن ضم صفقة هجومية جديدة

واجتاز بنجامين سيسكو الفحوصات الطبية، بعدما خضع لها في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، حسبما أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ومن المنتظر، أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال المهاجم السلوفيني بشكل رسمي إلى مانشستر يونايتد غدًا السبت، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي قبل بداية الموسم الجديد.

وسيوقع بنجامين سيسكو البالغ من العمر 22 عامًا، عقدًا مع مانشستر يونايتد لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال بنجامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من لايبزيج، كلفت خزينة النادي الإنجليزي 66 مليون إسترليني بالإضافة إلى 7.3 مليون إسترليني أخرى حوافز ومكافأت.

وأضافت التقارير، أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حاول ضم المهاجم السلوفيني في الصيف الحالي، إلا أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى مانشستر حسمت الصفقة.

وانضم بنجامين سيسكو إلى صفوف لايبزيج الألماني في صيف 2023 قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي بمقابل 24 مليون يورو.

وخاض المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا مع ناديه الألماني خلال الموسم المنصرم 45 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وكان المان يونايتد قد أعلن عن ضم الثنائي برايان مومبيومو من برينتفورد وماتيوس كونيا من وولفرهامبتون خلال الميركاتو الحالي.

