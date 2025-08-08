نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة وادي دجلة في افتتاحية الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة. ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء. خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: فيستون ماييلي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي.

