نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الدوري الانجليزي ينتقل إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن قرب إتمام صفقة انتقال نجم الدوري الانجليزي إلى باريس سان جيرمان بعد مفاوضات شاقة.

كان فريق باريس سان جيرمان قد حقق كل البطولات المحلية الموسم الماضي ولقب دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي.

اقيمت بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الاولى بمشاركة 32 فريق من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو، بالولايات المتحدة الأمريكية واذيعت على قنوات ام بي سي وتطبيق DAZN.

قال فابريزيو رومانو:

انتهى الأمر أخيرًا نستطيع قولها: إيليا زابارني في باريس سان جيرمان: هيا بنا

‏بورنموث وباريس سان جيرمان يتوصلان إلى اتفاق بقيمة 67 مليون يورو

أوضح الصحفي بنجامين كواريز

‏إيليا زابارني سيسافر سريعًا، بعد إتمام التفاصيل النهائية، للتوقيع مع باريس سان جيرمان، بينما شوفا موجود بالفعل في باريس لتوقيع عقده الجديد

