نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يكثف مفاوضاته مع بايرن ميونخ لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن النصر السعودي دخل في مفاوضات مكثفة مع بايرن ميونخ الألماني، لضم الفرنسي كينجسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر السعودي يحاول ضم الفرنسي كومان

وأكدت التقارير، أن كينجسلي كومان منح النادي السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع باريرن ميونخ، بعدما أتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأضافت، أن النصر تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لمسؤولي البافاري لضم الجناح الفرنسي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت، أن البرتغالي جيسوس مدرب النصر يرى أن الحصول على خدمات كينجسلي كومان في الميركاتو الحالي سيُزيد من قوة الفريق السعودي.

وانضم الجناح الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا إلى صفوف البافاري قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2017، بمقابل 21 مليون يورو.

وقدم كينجسلي كومان موسمًا مميزًا مع بايرن ميونخ خلال العام المنصرم، حيث قادم الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني 2024-25، وخاض مع البافاري 45 مباراة، سجل 9 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد آخر، اقترب العالمي من حسم صفقة انضمام إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي، في صفقة انتقال حر.

ويسعى النصر السعودي خلال الميركاتو الحالي في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على صناعة الفارق والمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، ومساعدة الفريق في العودة لمنصات التتويج مجددًا.

