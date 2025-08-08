نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفتقد خمسة لاعبين أمام وادي دجلة في افتتاح الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026 بمواجهة وادي دجلة، المقررة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويدخل بيراميدز اللقاء في ظل غياب خمسة من عناصره البارزة، حيث يفتقد جهود النجم المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سيراميكا في الموسم الماضي.

كما يغيب محمد حمدي نتيجة الإيقاف لمباراتين عقب طرده في المواجهة ذاتها.

وتضاعفت أزمة الغيابات بسبب الإصابات، إذ يواصل رمضان صبحي تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يخضع محمود زلاكة لبرنامج مماثل نتيجة إصابة في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الرحمن جودة من إصابة في العضلة الخلفية أيضًا، ما يحرمه من التواجد مع الفريق في انطلاقة الموسم.