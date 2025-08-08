نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بارزة في الجولة الأولى.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، على قائمة فريقه لمباراة الغد أمام مودرن سبورت في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات بارزة في الجولة الأولى.. قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - محمد هاني.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر - جراديشار - محمد شريف.



فيما تم استبعاد كلًا من:-

محمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد عبد الله وأحمد عبد القادر وحمزة عبد الكريم