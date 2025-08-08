نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت غدا السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مستضيفه مودرن سبورت والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت غدا السبت ويتكون طاقم تحكيم المباراة على النحو التالي:- طارق مجدي (حكم ساحة) شريف عبد الله (حكم مساعد 1) إسلام أبو العطا (حكم مساعد 2) أحمد ناصر (حكم رابع) مصطفى مدحت (حكم VAR) محمد عزازي (حكم VAR مساعد)