نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات أمنية مشددة لمواجهة بيراميدز ووادي دجلة في افتتاح الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من صافرة البداية، أنهت الأجهزة الأمنية جميع استعداداتها لتأمين القمة المنتظرة بين بيراميدز ووادي دجلة، المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب السلام، ضمن افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز.

المجموعة الإفريقية دفعت بكامل تشكيلاتها الأمنية حول الملعب، حيث تولت فرق متخصصة تأمين البوابات وتنظيم دخول الجماهير، مع تعليمات صارمة بمنع دخول أي أدوات محظورة وعلى رأسها الشماريخ، لضمان أجواء آمنة وممتعة للجميع.

الخطة لم تقتصر على المدرجات، بل امتدت لتشمل ممرات اللاعبين وغرف الحكام، مع تجهيز مسارات خاصة لحافلات الفريقين لتفادي أي ازدحام أو تعطيل. كما تم التنسيق الكامل مع إدارة الاستاد لتطبيق الخطة بدقة، وتوفير الدعم اللوجستي لكافة العناصر المكلفة بالمهمة.

المباراة يديرها الحكم محمد عباس قابيل، وسط توقعات بمواجهة مثيرة يسعى فيها الفريقان لوضع بصمتهما الأولى في سباق الموسم الجديد، خاصة مع الحضور الجماهيري المرتقب والحماس الذي يسبق انطلاقة البطولة.