نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فالفيردي: فخور بحمل شارة قيادة ريال مدريد وأعيش حلم الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، أحد قادة ريال مدريد في الموسم المقبل، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بارتداء شارة قيادة الفريق الملكي، مؤكدًا أن ذلك يمثل له تحقيقًا لحلم الطفولة.

فالفيردي: فخور بحمل شارة قيادة ريال مدريد

وقال فالفيردي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا فخور بارتداء هذا القميص مجددًا، وبأن أكون أحد قادة الفريق. إنه حلم يراود أي طفل يعشق كرة القدم ويبدأ بممارستها، واليوم أعيش هذا الحلم وأستمتع به مع عائلتي".

إشادة بعمل المدرب تشابي ألونسو

وتطرق فالفيردي إلى التغيير الفني الذي شهده ريال مدريد تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، مشيرًا إلى أن الفريق يركز على تنفيذ الجوانب التكتيكية، وخاصة ما يتعلق بعملية الضغط، والحفاظ على التماسك الدفاعي، إضافة إلى تطوير أسلوب تمرير الكرة بين اللاعبين لفهم طريقة لعب بعضهم بشكل أفضل.

وأضاف النجم الأوروجواياني: "هناك لاعبون جدد في الفريق، ورغم أننا خضنا بطولة كأس العالم للأندية، إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لزيادة الانسجام، سواء في الهجوم أو الدفاع، وهذا ما نعمل على تطويره حاليًا".