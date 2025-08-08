نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاقة النسخة الـ67 من الدوري المصري الممتاز.. طريقة تحديد البطل وعدد الهابطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات النسخة السابعة والستين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وسط حالة كبيرة من الاهتمام والترقب، حيث تحمل هذه النسخة طابعًا استثنائيًا على جميع المستويات؛ فالموسم الجديد يعد الأكبر في تاريخ المسابقة من حيث عدد المشاركين، إذ يضم 21 فريقًا لأول مرة، ما يرفع من حدة المنافسة ويزيد من الإثارة والندية بين الأندية.

تأتي هذه الزيادة التاريخية في عدد الفرق بعد قرار رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضي إلغاء الهبوط، مع السماح بصعود ثلاثة فرق جديدة من الدرجة الثانية، وهو ما جعل الموسم الحالي استثنائيًا من حيث التنافس على اللقب أو الصراع من أجل البقاء.

هذا القرار جاء ضمن خريطة طريق تمتد لثلاثة مواسم تهدف إلى العودة بالنظام المعتاد للمسابقة المكونة من 18 ناديًا، مع تطبيق تقليص تدريجي لعدد الفرق في المواسم القادمة.

خطة العودة للنظام القديم

وفقًا للخطة التي وضعتها رابطة الأندية:

الموسم الحالي (2025-2026): يهبط 4 أندية ويصعد 3 أندية، ليصبح عدد المشاركين في الموسم المقبل 20 فريقًا.

الموسم المقبل (2026-2027): يهبط أيضًا 4 أندية ويصعد 3 أندية، ليشارك 19 فريقًا في الموسم التالي.

الموسم بعد المقبل (2027-2028): يهبط 4 فرق ويصعد 3 فرق، ليعود عدد الأندية إلى 18 فريقًا، وهو النظام المعمول به تاريخيًا.

نظام المسابقة في الموسم الجديد

سيقام الدوري هذا الموسم من دور واحد خلال المرحلة الأولى، حيث يخوض كل فريق 20 مباراة، وتنتهي هذه المرحلة في مارس 2026، بعدها تنطلق المرحلة الثانية بتقسيم الفرق إلى مجموعتين: