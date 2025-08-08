نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المدربين.. وجوه جديدة وأخرى ثابتة في انطلاقة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز ظهور عدد من المدربين لأول مرة في المسابقة، ما يضفي نكهة خاصة على الموسم الجديد.

وجوه جديدة على مقاعد القيادة الفنية في الدوري المصري الممتاز

تشهد النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز تنوعًا كبيرًا على مستوى الأجهزة الفنية، حيث يظهر عدد من المدربين لأول مرة في المسابقة، في مقدمتهم:

الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي.

البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك.

التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري.

الجزائري ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي.

محمد شوقي الذي يخوض تجربته الأولى كمدير فني مع نادي زد.

أندية تحافظ على استقرارها الفني

في المقابل، اختارت عدة أندية الإبقاء على أجهزتها الفنية التي قادتها في الموسم الماضي، وفي مقدمتهم:

سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز.

سيراميكا كليوباترا مع علي ماهر.

بتروجت مع سيد عيد.

إنبي بقيادة حمزة الجمل.

بيراميدز تحت قيادة كرونسلاف يورشيتش.

فاركو بقيادة أحمد خطاب.

البنك الأهلي مع طارق مصطفى.

المقاولون العرب بقيادة محمد مكي.

وادي دجلة مع محمد الشيخ.

لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأندية تغييرات في أجهزتها الفنية في صورة أقرب لـ "لعبة الكراسي الموسيقية"، حيث جاءت التغييرات كالتالي: