نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يخطف الأضواء في افتتاح الدوري بمواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بمواجهة قوية تجمع الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، على أرضية استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

زيزو... حديث الافتتاح رغم الرحيل

على الرغم من رحيله عن صفوف الزمالك في نهاية الموسم الماضي وانتقاله إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، فإن أحمد سيد زيزو لا يزال حاضرًا في الأذهان مع انطلاقة الموسم الجديد. اللاعب يُعد من أبرز الهدافين في تاريخ القلعة البيضاء، وساهم على مدار سنوات في حصد البطولات وتحقيق الإنجازات.

زيزو يمتلك رقمًا مميزًا أمام سيراميكا كليوباترا، إذ أحرز 4 أهداف في شباكه، ليكون هداف مواجهات الفريقين بالتساوي مع التونسي سيف الدين الجزيري.

الزمالك بـ "نيولوك" جديد وطموحات كبيرة

يدخل الزمالك مباراة اليوم بدوافع قوية ورغبة في بداية مثالية، خاصة بعد ميركاتو صيفي قوي دعم فيه صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، تحت قيادة البرتغالي بانيك فيريرا. الفريق يسعى لاستعادة بريقه والمنافسة على لقب الدوري منذ الجولة الأولى، معتمدًا على مزيج من العناصر الجديدة والخبرة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – أحمد شريف