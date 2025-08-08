نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إينيجو مارتينيز يقترب من مغادرة برشلونة نحو النصر السعودي مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المدافع الدولي الإسباني إينيغو مارتينيز، صاحب الـ34 عامًا، لإنهاء عقده مع نادي برشلونة تمهيدًا للانتقال إلى صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر، وفقًا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبحسب التقرير، فإن اللاعب قد توصّل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة برشلونة لفسخ العقد بالتراضي، بعد موسم قضاه في صفوف النادي الكتالوني لم يحظَ خلاله بدقائق لعب منتظمة، في ظل المنافسة القوية على مركز قلب الدفاع.

ورغم امتلاكه عقدًا ممتدًا حتى صيف 2025، فإن مارتينيز اختار خوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية، وسط اهتمام جاد من نادي النصر السعودي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بعناصر ذات خبرة أوروبية لدعم مشروعه الطموح.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإعلان الصفقة رسميًا، حيث سيشكل إضافة قوية لخط دفاع الفريق الذي يضم بالفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على المستوى الهجومي.

جدير بالذكر أن مارتينيز انضم إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيك بيلباو، وشارك بقميص البلاوغرانا في عدد محدود من المباريات، تأثر خلالها بالإصابات وتراجع التنافسية، لكنه يبقى من الأسماء ذات البصمة الكبيرة في الكرة الإسبانية خلال العقد الأخير.