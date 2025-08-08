نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف عن شكل كرة الدوري المصري الجديدة.. تصميم مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا عن الكرة المعتمدة لمباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، والتي جاءت بتصميم جديد من شركة PUMA.

اتحاد الكرة يكشف عن شكل كرة الدوري المصري الجديدة

ونشر اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية: "بداية جديدة.. وشكل جديد لكرة الدوري المصري من PUMA".

ومن المقرر أن تُستخدم الكرة الجديدة في جميع مباريات الموسم، في خطوة تعكس سعي الاتحاد لتطوير هوية المسابقة وتجديد مظهرها.

قمة الافتتاح: بيراميدز × وادي دجلة

تنطلق منافسات الموسم الجديد بمباراة قوية تجمع بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة، أمام وادي دجلة العائد مجددًا إلى دوري الأضواء، في افتتاح الجولة الأولى من المسابقة.

المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، وسيتم بثها مباشرة عبر قناة أون سبورت، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.