نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يودع الأهلي برسالة مؤثرة في مؤتمر تقديمه لبيته القديم الصفاقسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طوى النجم التونسي علي معلول صفحة حافلة بالإنجازات مع النادي الأهلي، موجّهًا رسالة وداع مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد إعلان عودته رسميًا إلى فريقه السابق النادي الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

علي معلول يودع الأهلي برسالة مؤثرة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق، عبّر معلول عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى ناديه الأم، قائلًا: "أنا سعيد بتواجدي هنا مجددًا في بيتي، وبين جماهير الصفاقسي التي لم أشعر يومًا أنني بعيد عنها. أتمنى أن أسعدهم وأكون على قدر المسؤولية".

هذه العودة تأتي بعد مسيرة استمرت 9 سنوات مع الأهلي، شهدت خلالها مسيرة اللاعب تألقًا استثنائيًا محليًا وقاريًا.

لم ينسَ معلول توجيه كلمات الامتنان لجمهور الأهلي، الذي وصف علاقته به بالمميزة، حيث قال: "تواجدت داخل النادي الأهلي لمدة 9 سنوات، كانت تجربة استثنائية على جميع المستويات. جمهور الأهلي أحبني بمحبة خاصة، وأنا بادلتهم نفس الشعور. مرت السنوات بمحبة ووفاء ودعم لا يُنسى، وأشكرهم من قلبي على كل لحظة دعم وثقة.. وهذا ليس غريبًا على جمهور الأهلي".

واختتم النجم التونسي تصريحاته بتوجيه الشكر لكل من سانده خلال رحلته بالقميص الأحمر، مؤكدًا أن احترامه وامتنانه سيظل ممتدًا لجمهور الأهلي وإدارة النادي، ومتمنيًا أن تمثل عودته للصفاقسي خطوة ناجحة تليق بمشواره الكروي.