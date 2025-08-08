نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفوق على سيراميكا كليوباترا في القيمة السوقية للاعبين قبل انطلاق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، إلى ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

الزمالك يتفوق على سيراميكا كليوباترا في القيمة السوقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك نحو 15.45 مليون يورو، مقابل 8.48 مليون يورو لسيراميكا، ما يعكس فارقًا واضحًا في الإمكانات، لكن ذلك لا يلغي طموحات الفريقين في تحقيق انطلاقة قوية.

صفقات الزمالك الجديدة

يدخل الزمالك المباراة مدعومًا بعشر صفقات جديدة أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم: